В Башкирии утвердили новый состав правительства

Фото: Рустем Ахунов

Сегодня, 13 октября, во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии глава республики объявил об изменении состава регионального правительства. По словам Радия Хабирова, кабинет министров окончательно сформирован – точку в этом вопросе поставил премьер-министр Андрей Назаров.

Как отметил глава Башкирии, в новом составе правительства будет девять вице-премьеров, тогда как ранее заместителей премьер-министра было десять. В окончательный состав кабмина не вошел Фанур Ягафаров, который курировал сферы образования и культуры. Как выяснилось, его «забрали» в администрацию главы республики.

- Мы Фанура Мухарямовича забираем назад, в администрацию главы. Его компетенции, его способности нам нужны на нашей, как говорится, половине, - подчеркнул Радий Хабиров.