Новому главному тренеру «Уфы» поставили задачу вернуться в первую десятку

Ранее Рахимов возглавлял "Амкар", "Локомотив" и "Ахмат" Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня Рашида Рахимова представили футболистам «Уфы» в качестве главного тренера. На этом посту 55-летний специалист сменил Вадима Евсеева.

«Теперь нам предстоит много работать, чтобы вернуться в десятку лучших команд России», - написал в своем Facebook председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов.

Ранее Рахимов возглавлял московский «Локомотив», пермский «Амкар» и грозненский «Ахмат». С чеченской командой Рахимов занял пятое место в турнирной таблице, при этом бюджет клуба в том году нельзя было назвать запредельным. В похожей ситуации специалисту придется работать и в «Уфе».

По итогам 10 туров «горожане» занимают 15-е место в таблице Премьер-лиги. Хуже «Уфы» пока выступает только «Ротор». Впрочем, до первой из задач, той самой «десятки» подопечным Рахимова не так уж и далеко. Идущий на 10-м месте «Ахмат» имеет в своем активе 14 очков, у башкирского клуба — 6.