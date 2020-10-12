Житель Татарстана удаленно развращал девочку из Башкирии

Поведение мужчины предварительно квалифицировали как насильственные действия сексуального характера Фото: Михаил ФРОЛОВ

Безработный житель Татарстан развращал 12-летнюю девочку из Кармаскалов. Собственный источник в правоохранительных органах сообщил "КП-Уфа", что 31-летний мужчина домогался до ученицы шестого класса через социальную сеть "ВКонтакте". Содержание их переписок не разглашается.

Непристойное поведение мужчины не осталось незамеченным. Поступки молодого человека предварительно квалифицировали как насильственные действия сексуального характера. Его доставили в отделение МВД, где гражданин дал признательные показания.

В данный момент он задержан.