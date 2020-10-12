В Башкирии родная мать помогла изнасиловать собственную дочь

Девочку пока передали бабушке, с ней работают психологи

Вопиющее преступление было совершено летом в Калтасинском районе Башкирии. 13-летняя девочка подверглась надругательству со стороны отчима, а ее родная мать помогала изуверу. Известно как минимум об одном эпизоде, в котором участвовала женщина. Как сообщает ГТРК "Башкортостан", мать удерживала ребенка и просила ту не шуметь. Все раскрылось, когда девочка доверилась родному отцу. Тот и заявил о творящемся насилии в полицию.

По факту изнасилования ребенка, не достигшего возраста 14-ти лет, возбудили дело. К расследованию подключилась прокуратура. В надзорном ведомстве сообщили, что намерены дать оценку действиям или бездействию работников органов внутренних дел, образования, опеки и попечительства - всем тем, кто должен был заметить, что девочка находится в опасности.

Сейчас с ней работают психологи, на время расследования ее отправили к бабушке.