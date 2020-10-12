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После скандала с «голодающими бабушками» в уфимском пансионате возбуждено уголовное дело

Ранее бывшая сотрудница опубликовала жуткие фотографии, на которых престарелые люди лежат без одежды на голых кроватях
Анастасия КУЗНЕЦОВААнастасия КУЗНЕЦОВА
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Фотографии из пансионата разлетались по социальным сетям

Фотографии из пансионата разлетались по социальным сетям

Уфимские следователи возбудили уголовное дело после проверки пансионата для престарелых в поселке «Восьмое марта». Несколько дней назад бывшая сотрудница учреждения опубликовала фотографии из комнат для тяжело больных и самых старых пациентов. Судя по этим кадрам, бабушки и дедушки, лишенные возможности ходить, лежат без одежды на голых кроватях, а их внешний вид говорил о том, что их не кормят.

«Следователи провели осмотр и обыск, - прокомментировал ситуацию представитель следственного комитета Евгений Каневский. - По их результатам действиям руководства будет дана правовая оценка».

Уголовное дело возбуждено по части первой 238-й статьи УК РФ - «ненадлежащее оказание услуг». По ней виновным грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, что ранее на обвинения экс-сотрудницы ответил директор пансионата. По его словам, те самые фотографии были сделаны в определенный момент, когда бабушек переодевали, а постельное белье меняли на новое.

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