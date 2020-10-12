Стала известна личность 46-го умершего от коронавируса жителя Башкирии

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В Башкирии подтвержден 46-й случай гибели от коронавирусной инфекции. По информации регионального Минздрава, третьей жертвой инфекции за выходные стал 64-летний житель Уфы. У мужчины имелись тяжкие сопутствующие болезни: инсулинозависимый сахарный диабет второго типа, гипертоническая болезнь в третьей стадии и ожирение второй степени.

Отметим, что общее число заразившихся достигло 9344 человек, прирост за сутки составил 54 человека, а это больше, чем днем ранее. В тяжелом состоянии в больницах республики находятся четверо, один человек - на аппарате ИВЛ. Внебольничную пневмонию выявили у 161 человека.