Стало известно, когда в Уфе полноценно заработают все Бельские мосты Фото: Рустем АХУНОВ

Сейчас боль жителей столицы – это масштабная стройка на въезде со стороны аэропорта. Возводится мост через Белую, здесь же строится мост-вставка на три полосы в районе Монумента Дружбы. По предварительным данным, в течение 1-1,5 лет этот объект будет завершен. Но рано радоваться.

- Этот мост-вставку мы построим, но уфимцам придется еще потерпеть определенные неудобства, - поделился с «КП» глава республики. - Как только его откроем, старый мост сразу же ставим на глубокую реконструкцию. Это тоже займет год-полтора. Вот и считайте, года три уйдет на этот объект. Зато по итогу мы улучшим въездные ворота.

Кстати, в Уфе появится еще больше мостов, а также приведут в порядок имеющиеся. Так, по словам Радия Хабирова, планируется реконструкция Затонского моста, а также, возможно, построят мосты в Дему и в районе ул. Интернациональной.

- Уфа, по сути, находится на полуострове, поэтому нам нужно много мостов, - считает глава Башкирии.