Радий Хабиров раскрыл секрет поездки на гору Куштау к экозащитникам

Фото: Телеканал БСТ

Не так давно отшумели страсти у подножия Куштау, сейчас все перешло в сугубо юридическую плоскость. Но эмоции остались.

«Комсомолка» поинтересовалась у главы Башкирии, о чем думал, какие чувства испытывал, когда отправился в эпицентр событий.

- Моей задачей было остановить эскалацию, потому что там было очень сильное напряжение. С одной стороны защитники горы, общественники, с другой – представители «Соды», с третьей стороны – сотрудники правоохранительных органов, на тот момент уже начали подтягиваться ОМОН… Там намечалась ситуация с непредсказуемыми последствиями, - говорит Радий Хабиров. - Никому этого не говорил, вам сейчас признаюсь: я шел туда с твердым намерением: «Не уеду, пока не растащу всех в разные стороны». Я готовился, думал, буду несколько часов стоять, убеждать, останусь там и дольше. Но нам удалось договориться, люди поверили на слово, все наше общение длилось около 10 минут, все после этого разошлись.

По его мнению, это говорит о том, что наше общество – цивилизованное и ответственное.

Напомним, в настоящее время работы в районе шихана Куштау остановлены, ему присвоен статус особо охраняемого природного объекта.