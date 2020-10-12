Минздрав подтвердил три смерти от коронавируса за выходные в Башкирии

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Темпы заболеваемости коронавирусом в Башкирии продолжают расти. За минувшие сутки инфекцию выявили у 54 жителей республики. Общее число зараженных теперь достигло 9344 человек.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщает, что в регионе зафиксирована очередная смерть от ковида, это 46-я по счету жертва инфекции в Башкирии и третья за текущие выходные. Известно, что это 64-летний мужчина из Уфы.

Отметим, что днем ранее от коронавируса скончалась 55-летняя уфимка. У женщины были тяжелые сопутствующие заболевания, в числе которых инсулинозависимый сахарный диабет, гипертоническая болезнь и ожирение.

Двое человек выписали из больниц по выздоровлению.