Уфимец на автомобиле догнал и задержал угонщика велосипеда

Мужчина вытаскивал велосипед из пристройки частного дома, когда его заметила уфимка Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Похищение велосипеда пошло не по плану для 32-летнего безработного уфимца. Мужчина вытаскивал приглянувшийся транспорт из пристройки частного дома, когда его заметила местная жительница. Уфимка закричала, но угонщик не растерялся и помчал прочь. Тогда женщина бросилась за помощью к гражданскому супругу, тот сел за руль и поехал следом за воришкой. На улице Тимашевской ему удалось его задержать. Вскоре прибыли и сотрудники полиции.

Допрос угонщика ничего им не дал - мужчина был сильно пьян и объяснить свой поступок не смог. В пресс-службе МВД России по Уфе рассказали, что на него завели уголовное дело за «Грабеж».