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Происшествия

Уфимец на автомобиле догнал и задержал угонщика велосипеда

Тот был пьян и не смог объяснить мотива своих действий
Анастасия КУЗНЕЦОВААнастасия КУЗНЕЦОВА
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Мужчина вытаскивал велосипед из пристройки частного дома, когда его заметила уфимка

Мужчина вытаскивал велосипед из пристройки частного дома, когда его заметила уфимка

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Похищение велосипеда пошло не по плану для 32-летнего безработного уфимца. Мужчина вытаскивал приглянувшийся транспорт из пристройки частного дома, когда его заметила местная жительница. Уфимка закричала, но угонщик не растерялся и помчал прочь. Тогда женщина бросилась за помощью к гражданскому супругу, тот сел за руль и поехал следом за воришкой. На улице Тимашевской ему удалось его задержать. Вскоре прибыли и сотрудники полиции.

Допрос угонщика ничего им не дал - мужчина был сильно пьян и объяснить свой поступок не смог. В пресс-службе МВД России по Уфе рассказали, что на него завели уголовное дело за «Грабеж».

Криминал