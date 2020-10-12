В Башкирии три женщины угодили в больницу после ДТП со встречным авто

Фото: УГИБДД по Башкирии

70-летний житель Стерлитамака спровоцировал ДТП с тремя пострадавшими. Инцидент произошел в полдень 11 октября на дороге Уфа-Оренбург в Аургазинском районе. Мужчина находился за рулем "Лады Калина" и, по версии регионального управления ГИБДД, поворачивая налево, столкнулся со встречной иномаркой "Хендай Крета".

Удар пришелся в правый бок отечественной машины - пострадали находившиеся в ней женщины. Три пассажирки 33, 60 и 68 лет получили травмы разной степени тяжести.

Всего за минувший день на дорогах Башкирии в пяти авариях пострадали семеро.