Сотрудник автомойки в Уфе угнал автомобиль

Фото: МВД по Башкирии

В минувшую пятницу, 9 октября, в полицию обратился 31-летний владелец автомойки на улице Новоженова в Уфе. Мужчина объяснил, что у них угнали автомобиль «Шевроле Нива», а также похитили компьютер и инструменты.

К счастью, долго искать угонщика не пришлось. Спустя считанные часы подозреваемый в краже попался полицейским и инспекторам ГИБДД. Он находился за рулем пропавшей машины. Угонщиком оказался 25-летний сотрудник автомойки, проработавший там несколько лет. Очевидно, хозяин не был в курсе, что у того имеется судимость за похищение автомобиля. Задержанный признался в преступлении и поведал, что украденное оборудование сдал в ломбард. Вещи изъяли там, где он указал.

- По факту кражи следователем Отдела полиции №6 города Уфы возбуждено уголовное дело, - пояснили в пресс-службе МВД по республике Башкортостан.