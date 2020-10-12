В Башкирии пропала слепая женщина

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Жителей Башкирии призывают помочь в поисках 38-летней слепой женщины. Лира Баширова из Салавата не дает о себе знать с 29 сентября. В тот день незрячая жительница Башкирии вышла из дома и вот уже больше двух недель ее не могут найти. Ориентировку для поисков выложили волонтеры поискового отряда «Отклик».

Приметы женщины: рост 155 см, телосложение среднее, волосы средней длины обесцвеченные.

Если вам известна какая-либо информация о местонахождении Лиры Башировой, добровольцы просят звонить по номеру: 8-987-106-06-01 или 02.