«Я просто в растерянности»: в Башкирии многодетная мама оказалась в тяжелой жизненной ситуации

Виктория едва сводит концы с концами, поскольку ее младший сын - инвалид, а на старшего она сама платит алименты Фото: Иван МАКЕЕВ

Многодетная мама из Башкирии оказалась в тяжелой жизненной ситуации – ее близкий человек оказался на грани жизни и смерти, и спасти его может только чудо или дорогостоящее медицинское оборудование. Как рассказали волонтеры «Фонда помощи многодетным семьям Башкирии», Виктория вынуждена воспитывать двух маленьких детей в одиночку. Младший сын родился с инвалидностью, и муж сбежал из семьи, не выдержав трудностей. Старшего сына забрал к себе первый супруг, а женщине присудили выплачивать на него алименты, хотя она сама с трудом выживает с двумя малышами в одиночку.

Недавно к Виктории переехал ее родной старший брат, чтобы хоть как-то помочь сестре с воспитанием племянников, но у мужчины оказались серьезные проблемы со здоровьем.

- Недавно произошел отек легких из-за проблем с сердцем. В больнице его откачали и отправили домой, так как в больнице мест нет, но нужен постоянный уход. Нам нужны обследования, лекарства, пеленки и кислородный баллон, который стоит от 3 тысяч рублей, - вздыхает женщина.

Сейчас Виктория надеется только на помощь неравнодушных людей, ведь брат для нее очень дорог, но денег катастрофически не хватает даже на еду и лекарства для младших детей.

На помощь многодетной маме пришли волонтеры, которые объявили сбор для молодой женщины. Если и вы хотите помочь женщине в столь трудной ситуации, то можете обратиться к волонтерам фонда по номеру 89871486800, и они обязательно подскажут, чем именно вы можете помочь.