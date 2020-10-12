«Вези меня, мразь 2»: в Башкирии таксист заснял неадекватную клиентку, которая устроила скандал

Фото: стоп-кадр записи с видеорегистратора, соцсети

В Салавате водитель такси взял заказ, не ожидая, что в салон его машины завалится сильно пьяная женщина и начнет осыпать его оскорблениями, а потом и вовсе откажется выходить из автомобиля. Запись с видеорегистратора таксист выложил в местную группу-«подслушку» в социальных сетях, в надежде, что кто-то узнает свою родственницу или знакомую, ну и просто проучить женщину.

Как уточнил сам автор ролика, он уже довез клиентку до указанного в заявке адреса, и уже взял следующий заказ, как неожиданно женщина заявила, что ей нужно заехать в магазин. На аргумент водителя, что его уже ждет другой клиент, нетрезвая пассажирка никак не реагировала.

- Я тебе плачу, поедешь со мной, куда я сказала. Ты <…>, <…> и неадекватный осел, - заплетающимся языком выговаривала женщина таксисту, перемежая речь потоком нецензурной брани.

К счастью, у таксиста хватило выдержки не оскорблять клиентку в ответ. Вместо этого он выложил видео в соцсети, где комментаторы жестоко высмеяли грубиянку.

- «Вези меня, мразь», башкирская версия, - отметили жители Башкирии в соцсетях.