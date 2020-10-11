Бабье лето возвращается: синоптики о погоде в Башкирии на ближайшие дни

В Башкирии в ближайшие дни будет солнечно и тепло Фото: Евгения ГУСЕВА

На дворе уже октябрь, а погода в Башкирии продолжает радовать. Так, в ближайшие дни в республике будет едва ли не по-летнему жарко и солнечно. Ночью температура воздуха опустится всего до +2; +7, а уже днем воздух прогреется до +13; +18 градусов. Синоптики обещают, что будет солнечно и ветрено, юго-западный умеренный ветер иногда будет усиливаться до порывистого. Такая погода продержится в республике до середины следующей недели, после чего на смену солнцу придут дожди.

В Уфе также не ожидается никаких неприятных погодных сюрпризов. Средняя температура воздуха ночью будет держаться на отметке +1; 6, а днем +14. Скорость ветра усилится до 7-11 метров в секунду.