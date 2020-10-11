Житель Башкирии, насиловавший и убивавший старушек, получил 20 лет тюрьмы

Сам мужчина не признал свою вину, заявив, что он никого не насиловал

Верховный суд Татарстана рассмотрел уголовное дело в отношении 52-летнего жителя Башкирии Ирека Я. Как сообщает издание «Татар Информ», мужчину признали виновным в разбойных нападениях, изнасиловании и убийстве пожилых женщин. Одна из пенсионерок в последствии скончалась от тяжелейшей черепно-мозговой травмы.

В суде выяснилось, что до трагических событий Ирек Я. Уже отбывал наказание за изнасилование и грабеж – всего он просидел 9 лет в колонии, после чего вернулся в родную деревню в Бураевском районе Башкирии. Несмотря на вынесенное судом об ограничении свободы, мужчина вскоре уехал в Мензелинск на заработки, где в июле 2018 года напал на 78-летнюю старушку: кирпичом выломал дверь в доме, забрал три тысячи рублей, и тем же кирпичом забил пенсионерку по голове. Травмы оказались слишком серьезные, и пожилая женщина скончалась.

Пока шли поиски преступника, душегуб сбежал в Нижегородскую область, где в Дзержинске снова выследил и напал на 78-летнюю пенсионерку – избил гвоздодером, похитил сотовый телефон и несколько сотен рублей, а под конец жестко надругался над старушкой и изнасиловал ее, после чего поспешил скрыться. Избитую пенсионерку нашли на следующий день родственники и вызвали скорую: женщина выжила и смогла описать нападавшего, и вскоре его удалось вычислить по видеокамерам и задержать.

Обвинение запросило для душегуба 23 года лишения свободы и выплату моральной компенсации семьям пострадавших. Сам преступник лишь частично признал свою вину, отрицая факт изнасилования. В итоге суд приговорил Ирека Я. К 20 годам с отбыванием в колонии строгого режима и обязал его выплатить миллион рублей родственникам погибшей женщины.