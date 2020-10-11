Число жертв коронавируса достигло 45: что известно о новом умершем

У скончавшейся женщины были серьезные сопутствующие заболевания Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Минздраве Башкирии подтвердили, что число умерших от коронавируса достигло 45 человек. Новой жертвой вируса стала 55-летняя уфимка с тяжелыми сопутствующими заболеваниями – сахарным диабетом 1 типа с тяжелым течением, гипертонической болезнью и ожирением.

Напомним, что за минувшие сутки число заболевших ковидом выросло на 50 и достигло 9290 человек. В стационарах сейчас находятся сто пациентов, из которых пять – в тяжелом состоянии, а один подключен к аппарату ИВЛ. Еще у 157 человек диагностировали внебольничную пневмонию.

В связи с ростом числа заболевших продолжается перепрофилирование больниц в ковид-госпитали. Так, БСМП теперь принимает только пациентов с коронавирусом, а экстренные больные, нуждающиеся в операции, теперь направляются в РКБ им. Куватова.