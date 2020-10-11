Число заболевших коронавирусом в Башкирии достигло 9290 человек

Еще один человек скончался от осложнений ковида Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии продолжают пугающе расти вверх цифры статистики по коронавирусу. Так, за минувшие сутки опасный вирус выявили еще у 50 жителей региона, а общее число зараженных достигло 9290 человек. Также в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили еще об одном скончавшемся пациенте, но пока никаких данных о его личности и сопутствующих заболеваниях в Минздраве не уточнили. Таким образом общее число жертв ковида достигло уже 45 человек. Напомним, что накануне от коронавируса скончалась 64-летняя жительница Белебеевского района республики. У женщины были такие серьезные сопутствующие заболевания как сахарный диабет второго типа с тяжелым течением, склероз и липоматоз поджелудочной железы.

- Еще 8 человек за сутки выписаны с выздоровлением, - добавили в опер-штабе.

Напомним, что ранее министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин объяснил рост заболеваемости коронавирусом и внебольничной пневмонией. По словам чиновника, в осенний период всегда активизируются респираторные инфекции, поэтому случаи заболевания учащаются, но ситуация находится под контролем.