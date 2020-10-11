Рашид Рахимов стал новым главным тренером ФК «Уфа»

Фото: пресс-служба ФК "Уфа"

Руководство футбольного клуба «Уфа» определилось с кандидатурой нового главного тренера. 11 октября официально объявлено, что команду примет известный специалист Рашид Рахимов, ранее работавший в таких клубах как пермский «Амкар», московский «Локомотив» и грозненский «Терек» (ныне «Ахмат»). После увольнения из Грозного он год находился без тренерской работы, в последнее время часто появлялся в качестве футбольного эксперта на телеканале «Матч ТВ».

Новый главный тренер уже провел первую тренировку, в которой лично познакомился с футболистами. Пока ассистировали Рахимову представители прежнего штаба, но в скором времени тренерский состав явно будет усилен.

Напомним, что прежний главный тренер Вадим Евсеев подал в отставку после череды неудачных результатов, из-за которых «Уфа» скатилась в зону прямого вылета – 15-е место.

Примечательно, что свой первый матч в качестве главного тренера «Уфы» Рахимов проведет в Москве против своей бывшей команды – «Локомотива». Матч состоится 17 октября.