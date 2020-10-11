Знаменитый уфимский карикатурист Камиль Бузыкаев попал в реанимацию с инфарктом

Фото: Камиль Бузыкаев, ФБ

В Уфе знаменитый карикатурист Камиль Бузыкаев оказался в реанимации после перенесенного инфаркта. Как сообщили в соцсетях друзья Камиля Бузыкаева, мужчине стало плохо с сердцем поздно вечером 10 октября. Прибывшая скорая диагностировала инфаркт, и карикатуриста срочно увезли в больницу и прооперировали. Сейчас Камиль Бузыкаев находится в реанимации под пристальным вниманием врачей. О его состоянии пока ничего не сообщается, а многочисленные друзья и поклонники творчества желают художнику скорейшего выздоровления.

Камиль Бузыкаев широко известен в Башкирии, в первую очередь, благодаря своим острым социальным карикатурам на звезд и политиков. В настоящее время художник работает в качестве продюсера над фильмом про уроженца Башкирии, советского дипломата Карима Хакимова.

«КП-Уфа» также желает Камилю Бузыкаеву скорейшего выздоровления.