«Вместе мы преодолеем любые испытания»: Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Днем республики

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Сегодня, 11 октября, Башкирия отмечает сразу два праздника – День республики и День города, который перенесли на осень из-за эпидемии коронавируса. Глава Башкирии Радий Хабиров также поздравил жителей республики с праздником.

- Мы в очень непростое время встречаем этот праздник. Но я твёрдо уверен, что все вместе мы преодолеем любые испытания. И всё в нашей республике будет хорошо, - подчеркнул Радий Хабиров.

Также глава региона возложил цветы к памятникам национальному герою Салавата Юлаева и башкирскому поэту Шайхзаде Бабичу.

Несмотря на неспокойную эпидемиологическую ситуацию, сегодня в республике пройдут масштабные праздничные мероприятия, концерты с участием звезд эстрады, а вечером небо раскрасят залпы праздничного салюта, который в этом году организуют сразу на двух площадках. Власти Башкирии просят жителей быть максимально осторожными, не посещать массовые мероприятия без маски и обязательно соблюдать социальную дистанцию.