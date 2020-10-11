В РКБ вводят карантин из-за ОРВИ, гриппа и коронавируса

Фото: Шамиль Булатов, Инстаграм

Главную республиканскую клинику закрывают для посторонних, чтобы избежать вспышки коронавируса, гриппа и ОРВИ. Об этом сообщил главный врач РКБ им. Куватова Шамиль Булатов в своем инстаграме. Ограничительные мероприятия начинают действовать уже с 9 октября. Теперь посторонним, включая посетителей, ограничат вход не только в здание больницы, но и на ее территорию.

- Такое решение обусловлено увеличением заболевании в нашеи республике. Родственники наших пациентов могут не переживать за своих близких. В больнице достаточное количество администраторов, которые с радостью помогут в решении любых вопросов, - добавил главный врач с просьбой отнестись с пониманием к вынужденным мерам.

Ранее Шамиль Булатов сообщал о том, что РКБ им. Куватова временно станет станцией скорой помощи – туда будут привозить пациентов, нуждающихся в экстренной хирургической помощи. Такое решение было необходимым, потому что БСМП перепрофилировали под ковид-госпиталь из-за роста числа заболевших.