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В Башкирии в жестком ДТП пострадали шестеро человек, среди которые двое – дети

Авария случилась поздно вечером в Салаватском районе
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ

Поздно вечером в минувшую пятницу в Салаватском районе произошла серьезная авария. На автодороге Кропачево – Месягутово – Ачит лоб в лоб столкнулись встречные ВАЗ-2111 и «Форд Фьюжн». 28-летний водитель «одиннадцатой» и его 31-летний пассажир получили серьезные травмы, на скорой их увезли в больницу. В иномарке ехала семья из Уфы с двумя детьми 7 и 8 лет, они также получили ушибы и повреждения и нуждались в медицинской помощи.

- Ранее водитель ВАЗ-2112 был лишен водительских прав за езду в нетрезвом виде. По факту аварии начато разбирательство, - уточнили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

ДТП