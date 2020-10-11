Власти Уфы закупят 51 квартиру для детей-сирот и инвалидов

Новые квартиры получат сироты и инвалиды Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Власти Уфы собираются приобрести 51 квартиру, которые потом распределят между сиротами и инвалидами, нуждающимися в улучшении жилищных условий. Как сообщает издание UfaТime со ссылкой на портал госзакупок, в мэрии намерены купить однокомнатные квартиры или студии общей площадью от 14 до 33 квадратных метров и с обязательной чистовой отделкой, полностью готовые к проживанию.

Жилье будет приобретено за счет регионального бюджета – на эти цели планируется выделить 78 млн рублей. Цена одной квартиры в среднем составит от 1,4 до 1,5 млн рублей.