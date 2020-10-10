Жительница Башкирии защищаясь от побоев зарезала бывшего мужа

Фото: Рустем Ахунов

На днях в Караидельском районе Башкирии разыгралась настоящая кровавая драма. В селе Новомуллакаево 31-летняя местная жительница убила своего бывшего сожителя. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, между бывшими супругами возник конфликт, и мужчина стал избивать свою пассию.

По словам собеседника, женщина, защищаясь от побоев схватилась за нож и ударила им изверга в грудь. Как оказалось, удар оказался точным и смертельным – буйный сельчанин упал замертво. Известно, что конфликт произошел дома у теперь уже обвиняемой в убийстве.

Когда к дому приехали сотрудники правоохранительных органов, женщина не стала отпираться и призналась в убийстве бывшего благоверного.