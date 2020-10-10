«Мы начали очень много болеть»: глава Башкирии обещал резко сократить количество массовых мероприятий

Фото: КП-Уфа
Сегодня, 10 октября, глава Башкирии Радий Хабиров прибыл в Стерлитамак, где началось строительство новой инфекционной больницы. Прямо со стройплощадки он обратился ко всем жителям республики с просьбой отнестись серьезнее к масочному режиму и соблюдению социальной дистанции.
В своем обращении в социальных сетях он подчеркнул, что новую инфекционную больницу в Стерлитамаке власти планируют сдать уже 15 декабря этого года. А виной всему неутихающая пандемия коронавируса.
- Мы начали болеть, очень много болеть, и это вызывает серьезное беспокойство. Наше здравоохранение выдержит это все, мы открываем дополнительный коечный фонд. Но пора вновь задуматься об этом, пора гораздо серьезнее относиться к масочному режиму, к соблюдению социальной дистанции, - написал у себя на страницах в соцсетях Радий Хабиров.
Глава Башкирии также заявил, что в ближайшее время в Уфе состоится заседание оперативного штаба правительства республики по борьбе с коронавирусом. И там примут решение резко сократить массовые мероприятия.
- Оперативный штаб в ближайшее время примет решение, и мы резко сократим количество больших мероприятий. Вот такая история, - написал Хабиров.