«Мы начали очень много болеть»: глава Башкирии обещал резко сократить количество массовых мероприятий

Фото: КП-Уфа

Сегодня, 10 октября, глава Башкирии Радий Хабиров прибыл в Стерлитамак, где началось строительство новой инфекционной больницы. Прямо со стройплощадки он обратился ко всем жителям республики с просьбой отнестись серьезнее к масочному режиму и соблюдению социальной дистанции.

В своем обращении в социальных сетях он подчеркнул, что новую инфекционную больницу в Стерлитамаке власти планируют сдать уже 15 декабря этого года. А виной всему неутихающая пандемия коронавируса.

- Мы начали болеть, очень много болеть, и это вызывает серьезное беспокойство. Наше здравоохранение выдержит это все, мы открываем дополнительный коечный фонд. Но пора вновь задуматься об этом, пора гораздо серьезнее относиться к масочному режиму, к соблюдению социальной дистанции, - написал у себя на страницах в соцсетях Радий Хабиров.

Глава Башкирии также заявил, что в ближайшее время в Уфе состоится заседание оперативного штаба правительства республики по борьбе с коронавирусом. И там примут решение резко сократить массовые мероприятия.

- Оперативный штаб в ближайшее время примет решение, и мы резко сократим количество больших мероприятий. Вот такая история, - написал Хабиров.