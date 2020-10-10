Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан поддержала акцию «Русский лес»

Фото: ТПП РБ

Сегодня, 10 октября 2020 года, в рамках всероссийской акции «Русский лес», организованной мотоклубом «Ночные волки», состоялась посадка 12 тысяч сеянцев сосны в селе Сосновка Белорецкого района.

90 «Ночных волков» и около 100 белоречан участвовали в восстановлении лесного фонда, который пострадал минувшим летом от сильнейших лесных пожаров.

В посадке также приняли участие президент Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан Тимур Хакимов и лидер мотоклуба Хирург (Александр Залдастанов).

90 «Ночных волков» и около 100 белоречан участвовали в восстановлении лесного фонда

Партнером и оператором открытия мероприятия в Белорецке выступила Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан.

- Ранее Торгово-промышленная палата организовала волонтерское движение, которое направили в Белорецк на тушение пожаров и помогла в организации транспорта, закупке медикаментов, сухого пайка и средств тушения пожара – рассказал Тимур Хакимов.

Посадка сеянцев сосны стала вторым этапом акции. В начале октября в Белорецке состоялась посадка молодых кедров. Акция приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 30-летию МЧС России и ко Дню Республики.

На фото: Александр Залдастанов и президент ТПП РБ Тимур Хакимов

Проект поддержали Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и Глава Республики Башкортостан Радий Фаритович Хабиров.