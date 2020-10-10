Депутат Курултая предложил отменить массовые мероприятия из-за распространения коронавируса в Башкирии

Фото: Рустем Ахунов

Депутат Курултая от фракции ЛДПР Дмитрий Иванов направил в адрес премьер-министра Башкирии Андрея Назарова письмо с просьбой ввести в республике ограничения из-за распространения коронавируса. В своем обращении парламентарий указал, что в регионе растет заболеваемость и необходимо отменить все массовые мероприятия. До улучшения ситуации.

В письме на имя премьера Иванов предложил также перевести все школы и детские сады «на удаленку». Опять же, из-за опасности распространения коронавируса и внебольничной пневмонии.

Напомним, за прошедшие сутки в Башкирии зафиксировано 49 новых случаев заражения COVID-19. На сегодняшний количество заболевших в республике составило 9240 человек. В стационарах лечатся 103 человека, из них пятеро в тяжелом состоянии, а один подключен к аппарату ИВЛ.

Накануне Минздрав Башкирии также подтвердил 44-й случай смерти от коронавируса в республике.