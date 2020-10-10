Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Днем республики

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Сегодня, 10 октября, в ГКЗ «Башкортостан» состоялось торжественное собрание в честь предстоящего Дня республики. Глава региона Радий Хабиров вручил государственные награды видным общественным деятелям и поздравил жителей с праздником.

В своей речи Хабиров вспомнил, что через два года, в 2022 году республика отметит очередной юбилей добровольного вхождения башкир в состав России. В ближайшее время он планирует подготовить указ о праздновании этого события.

Глава Башкирии поблагодарил врачей республики за самоотверженный труд, а строителей – за рекордные сроки завершения самого масштабного проекта 2020 года – ковид-госпиталая в Зубово.

- Мы – республика, устремлённая в будущее! Мы в это верим. У нас с вами – масштабные и амбициозные планы. Я горжусь нашим талантливым, бесстрашным народом. Уверен, что такому народу всё по плечу! – завершил поздравительную речь Радий Хабиров.

Бурные продолжительные аплодисменты.