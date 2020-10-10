«Им делают операции на живую»: уфимка засняла издевательства над собаками в приюте

Фото: скриншот видео

Жительница Уфы разместила на своей страничке в Инстаграм видео из приюта для бездомных животных, где собаки содержатся в ужасающих условиях. Как рассказала девушка в беседе с «КП-Уфа», это место находится на территории Бахтыбаевского сельсовета в Бирском районе Башкирии. Все, что происходит в стенах этого заведения иначе как издевательством над четвероногими не назовешь.

На видео видно, что две собаки заперты в прицепе – наружу торчат только носы четвероногих. Животные не выглядят агрессивно и смотрят на незнакомого человека так, будто молят о помощи.

- То, что вы видите на видео это малая часть ужаса! Щенки полу живые! Нам не дали заснять весь ужас и выгнали! Животные трясутся! Им делают операции на живую! Сплошная антисанитария! В клетке по 7-8 собак, все в фекалиях! Прошу помощи! – пишет у себя на странице в Инстаграм жительница Уфы.

По словам девушки, этот приют называется «Рекс», а договор на отлов и содержание там безнадзорных животных с хозяином этого заведения заключила «Администрация Башкирии». Речь, скорее всего, идет об администрации Бирского района республики.

- Человек не выполняет должное, есть трупы! Но нам не дают их! – жалуется на хозяина приюта жительница Уфы.