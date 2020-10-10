Радик Юльякшин сообщил о смерти близкого человека

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Сегодня, 10 октября, известный певец Радик Юльякшин, выступающий под сценическим псевдонимом Элвин Грей на своей странице в Инстаграм сообщил о смерти близкого для него человека. Музыкант прикрепил к посту видеоролик, где он запечатлен со своим другом.

- Сегодня не стало моего друга… Очень доброго и порядочного человека - Аи рата Хаи ретдиновича, - написал у себя на странице Радик Юльякшин.

Элвин Грей написал также, что ему «Очень больно». О причинах смерти близкого человека певец башкирской и татарской эстрады не уточнил.

«Комсомольская правда-Уфа» выражает глубокие соболезнования Радику Юльякшину.