Говядина вместо кенгурятины: Хабиров рассказал, чем на самом деле кормят в школах Башкирии

Говядина вместо кенгурятины: Хабиров рассказал, чем кормят в школах Башкирии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Организация питания в школах республики продолжает меняться – с того времени, как в 2016 году до столовых добрался аутсорсинг. Но тем не менее, родители учеников продолжают жаловаться.

Радий Хабиров в интервью с «КП-Уфа» поделился своим мнением на этот счет.

- Когда я только начал заниматься школьным питанием, количество учеников, которые питались в школах, увеличилось на 20-30%. Значит, им понравилось, - говорит глава республики. - Раньше в школьных столовых башкирского мяса было только 6-7%, остальное – привозное, кенгурятина или буйволятина. Сейчас – порядка 80% мяса от фермеров Башкирии.

Радий Хабиров отметил, что сейчас власти более тщательно подходят к выбору предпринимателей, с которыми заключаются договоры на обеспечение школьного питания. А в 2019 году по организации питания в школах Башкирия заняла третье место по стране.

- С другой стороны, если люди спорят, жалуются – это тоже хорошо. Значит, становятся более требовательными, - убежден глава региона. - Я сам физически не могу проконтролировать, как обстоит с питанием в 1400 школах Башкирии. Поэтому мамочки и родительские комитеты – мои союзники в этом плане.