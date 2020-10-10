Житель Уфы угнал машину у знакомого и повредил десяток автомобилей

Фото: Светлана Маковеева

Накануне в Уфе сотрудники полиции задержали подозреваемого в угоне горожанина. Как оказалось, 25-летний парень был неоднократно судим, в том числе за кражу, грабеж, угон и мошенничество. Как сообщает пресс-служба МВД по Башкирии, он угнал автомобиль у своего знакомого.

Вчера вечером, 9 октября, к стражам порядка обратился 21-летний уфимец, который заявил об угоне автомобиля Hyundai Sonata. Он рассказал, что в тот вечер он припарковался на иномарке на остановке «Глумилино», чтобы проверить колесо. Внезапно его пассажир перебрался на водительское сиденье и уехал. Угонщика вскоре остановили и задержали на проспекте Салавата Юлаева.

Как пояснили в пресс-службе МВД по Башкирии, за то время, пока подозреваемый находился за рулем, он успел повредить десяток автомобилей. Сейчас он задержан, а по факту угона возбуждено уголовное дело.