В Уфе после салюта на День республики трамваи и троллейбусы помогут горожанам разъехаться по домам

Фото: МУЭТ Уфы

В предстоящее воскресенье, 11 октября, жители Уфы придут на площадь Ленина на Горсовете, чтобы посмотреть праздничный салют. После него горожан развезут по домам трамваи и троллейбусы. Как сообщает МУЭТ Уфы, на маршруты выйдут трамваи от остановки Госцирк и троллейбусы от остановки «Гимназия им. Гарипова» (ТК «Юрюзань»).

На электротранспорте можно будет добраться до конечных остановок трамваев на улице Пушкина, санатория «Зеленая роща» и ЖД вокзала. На троллейбусах можно добраться до Центрального рынка, Ледового дворца «Уфа-Арена», в Черниковку на улицу Вологодская и на Док через Первомайскую или через Кольцевую.

- Уважаемые пассажиры! Мы беспокоимся о вашем здоровье и просим вас следовать рекомендации Роспотребнадзора – соблюдать масочный режим в общественном транспорте, - обращаются к уфимцам в МУЭТ.