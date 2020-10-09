Известно, какая погода в Башкирии будет на праздники и в День Республики

Башгидрометцентр сообщил, какая погода ожидается в ближайшие праздничные дни и в День Республики. По информации метеорологов, 10,11 и 12 октября будет сухо, солнечно и тепло.

Приятной для прогулок атмосферу сделает теплый воздух с южных широт, который также повысит среднесуточную температуру на 4-5 градусов выше нормы.

Ночью воздух будет преимущественно в пределах 0,+6, местами до -5°, днем +12,+18°. Что касается дождей, то они в праздничные дни маловероятны, но ночью и утром будут наблюдаться туманы.