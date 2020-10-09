В ГИБДД Уфы предупредили о массовых проверках на дорогах

Сегодня, 9 октября, в пресс-службе ГИБДД Уфы сообщили, что на столичных дорогах запланированы массовые проверки. Рейды, отметили в ведомстве запланированы на сегодняшний и завтрашний вечер.

По информации госавтоинспекции, во время проверок будут останавливать все машины на заранее выбранных участках. Каких, в ведомстве не уточнили. Инспекторы будут проверять перевозку детей в автомобилях и ловить пьяных водителей.

Жителей Уфы попросили быть внимательнее и осторожнее, а также отнестись к рейдам с пониманием.