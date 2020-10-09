«Я бегал здесь мальчишкой»: Радий Хабиров рассказал об открытии городской площади в Ишимбае

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Радий Хабиров побывал с рабочим визитом в Ишимбае, где посетил открытие городской площади имени Ленина. Глава Башкирии признался, что помнит эту площадь еще с детства, но сейчас ее внешний вид сильно преобразился. Теперь здесь появился амфитеатр, выставочный павильон и фонтан, символизирующим нефть, а символ города, знаменитая «вышка-бабушка» стала ключевым элементом детской площадки.

- В преддверии Дня Республики мы открываем площадь по итогам выигранного федерального конкурса малых городов. Я помню, бегал здесь мальчишкой. Она, конечно, была совсем другой, - с ностальгией вспоминает Хабиров.

Также руководитель региона отметил, что с открытия площади начался цикл открытия новых общественных пространств, которые до неузнаваемости преобразят Башкирию. Уже к 2024 году будут благоустроены основные общественные пространства в крупных городах и селах республики.

Проект «Городская площадь. Перезагрузка» в Ишимбае победил во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, поэтому реконструкция проходила на средства федерального бюджета.