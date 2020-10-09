В Башкирии женщина отправилась с друзьями в лес на охоту и заблудилась

Потерявшаяся женщина была на постоянной связи со спасателями Фото: Архив "КП"

Накануне вечером с просьбой о помощи в экстренные службы обратилась 32-летняя жительница Набережных Челнов. Женщина рассказала, что приехала к друзьям в гости в Куюргазинский район: вместе они отправились в лес на охоту, но в какой-то момент гостья отстала от приятелей и заблудилась. Быстро темнело, и, опасаясь окончательно заплутать, охотница позвонила спасателям.

- К счастью, женщина постоянно находилась на связи, что позволило оперативно ее отыскать, несмотря на темное время суток. Вместе со спасателями в ночном «приключении» принимала участие полиция. Состояние женщины было удовлетворительное, в медпомощи не нуждалась, - рассказали в пресс-службе Госкомитета ЧС по Башкирии.

Спасатели напоминают, что отправляясь в поход, нужно иметь при себе заряженный телефон, чтобы сообщить свои координаты, а еще лучше заранее зарегистрировать свой маршрут.