Министр здравоохранения Башкирии объяснил, почему участились случаи внебольничной пневмонии

Максим Забелин заверил, что ситуация с ковидом в регионе находится под контролем

В Башкирии отмечается резкий рост заболеваемости внебольничной пневмонией – за сутки, в среднем, регистрируется по 180 новых случаев. В эфире «Эхо Москвы в Уфе» министр здравоохранения республики Максим Забелин объяснил, что в осенне-зимний период, когда активизируются все респираторные вирусные инфекции, увеличивается и число случаев внебольничной пневмонии, и коронавируса в частности.

- В этот эпидсезон у нас действительно есть увеличение как вирусной, так и смешанной пневмонии. Это связано, в первую очередь, с осенне-зимним периодом. Также идет рост числа лиц, которые не соблюдают нормы безопасности, — отметил Максим Забелин.

Также чиновник уточнил, что в настоящий момент заполняемость коечного фонда составляет всего 70 процентов. При этом никаких оснований говорить о второй волне коронавируса пока нет, как и нет оснований снова вводить жесткий карантин – ситуация находится под контролем врачей.