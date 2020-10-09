Первая леди Башкирии Каринэ Хабирова ждет третьего ребенка

Фото: instagram.com/k.khabirova

Первая леди Башкирии Каринэ Хабирова скоро станет матерью в третий раз. Об этом сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на собственный источник в правительстве республики. Правда, когда именно появится малыш, а также пол будущего ребенка пока не уточняется. Никаких официальных комментариев от главы Башкирии Радия Хабирова и его супруги на этот счет также пока не поступало.

Напомним, что 38-летняя Каринэ Хабирова уже воспитывает двух сыновей – старший сын от первого брака учится в школе, а младшему недавно исполнилось три года. Сама Каринэ Хабирова активно занимается общественной деятельностью и благотворительностью. Недавно первая леди Башкирии намекнула в соцсетях, что ей нездоровится, и поэтому она «старательно лечится», чтобы посетить 17 октября открытие нового парка в Белебее. О причине своего неважного самочувствия Каринэ Хабирова тогда тактично умолчала.