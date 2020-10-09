Радий Хабиров объяснил, почему в Башкирии было меньше ограничений из-за коронавируса

В интервью «КП-Уфа» Радий Хабиров признался, что в разгар пандемии коронавируса в Башкирии были не такие строгие ограничения из-за COVID-19. Власти Башкирии поступали не так, как другие регионы. И он убежден, что это было оправдано.

- Мы республику закрывали меньше, чем другие регионы. Практически не останавливали экономику, локдаун у нас был около двух недель, - говорит Радий Хабиров. - У нас не останавливалась стройка, и вот результат: по всей России – минус 5% по объемам строительства, а у нас – плюс 11%. Мы не закрывали рестораны, потому что понимали, что потом этот бизнес не восстановить. И я думаю, что эта часть наших действий была оправдана. Мы поверили врачам, что они справятся.

По его словам, и сейчас нет оснований закрывать экономику, но в то же время глава Башкирии подчеркнул, что предъявляются строгие требования к предприятиям, к тому, чтобы они соблюдали противоэпидемиологические правила.

- Наша экономика в порядке. Пока я не вижу оснований говорить о кризисе, - заявил Радий Хабиров.