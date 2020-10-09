С уфимкой жестоко расправился ее ухажер с сайта знакомств

Сам подсудимый признал свою вину и раскаялся, но от внушительного срока его это не спасло Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе осудили 54-летнего мужчину, который жестоко убил и ограбил свою подругу с сайта знакомств. Как сообщили в пресс-службе Орджоникидзевского районного суда, в конце декабря прошлого года уфимка пригласила к себе в гости понравившегося мужчину и даже разрешила ему остаться у себя ночевать. Вот только ночью между парочкой вспыхнула ссора: обидевшись на оскорбление, мужчина начал душить свою подругу, а убедившись, что та не дышит, прихватил ее норковую шубу, планшет и ювелирные украшения и скрылся.

Через несколько дней родной брат убитой забеспокоился, почему сестра не отвечает на телефонные звонки, и решил навестить ее. Увидев тело, он вызвал полицию. По камерам видеонаблюдения в подъезде удалось быстро вычислить личность убийцы и задержать его.

- Суд признал мужчину виновным в убийстве и назначил наказание лишение свободы на срок 9 лет 6 месяцев, - добавили в пресс-службе суда.