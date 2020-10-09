Главную клинику Башкирии временно перепрофилируют в станцию медицинской помощи

Фото: Шамиль Булатов

В Уфе больницу скорой медицинской помощи из-за распространения коронавируса вновь переделали в ковид-госпиталь, так что пациенты на скорой помощи, нуждающиеся в экстренном хирургическом вмешательстве, теперь будут перенаправляться в республиканскую клиническую больницу. Об этом сообщил в социальных сетях главный врач РКБ им. Куватова Шамиль Булатов.

- В сжатые сроки организовали отдельную входную группу приемно-диагностического отделения с полным оснащением необходимого медицинского оборудования, - рассказал главврач клиники.

Также доктор пожелал жителям Уфы и Башкирии не забывать об опасности, которую таит в себе вирус – не пренебрегать правилами самозащиты, носить маски и соблюдать социальную дистанцию.