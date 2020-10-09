В Башкирии из-за коронавируса вновь ограничили посещение судов

Фото: Рустем Ахунов

В Башкирии на следующей неделе поменяются правила посещения судов. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии, с 13 октября доступ в здания будет ограничен. Виной всему рост заболеваемости коронавирусом.

Изменения коснутся распорядка работы Верховного Суда, районных, межрайонных, городских судов и судебных участков мировых судей республики. Теперь в здание суда не будут пускать посетителей, которые не участвую в процессах, а также отменяется личный прием.

Среди ограничений, которые вступают в силу с 13 октября – обязательное ношение средств индивидуальной защиты – масок и перчаток. Если посетитель пришел без них, либо с признаками повышенной температуры, либо отказался на входе ее изменить – его не пустят.

Подробнее ознакомиться с правилами посещения судов можно на официальном сайте Верховного суда Башкирии.