В Башкирии скоропостижно скончался журналист Самат Галин

Фото: ИА "Башинформ"

В Башкирии скончался талантливый журналист, заместитель главного редактора газеты «Башкортостан» Самат Галин. Как сообщает ИА «Башинформ», мужчине было всего 52 года, и он болел пневмонией.

Самат Галимьянов родился в селе Халилово Абзелиловского района, и всю свою жизнь посвятил журналистике. Так, в 2013-2015 годах он занимал должность главного редактора газеты «Оскон», а также директора информационного центра Абзелиловского района. У мужчины осталась супруга, которая не может смириться с потерей любимого мужа.

«КП-Уфа» приносит соболезнования близким талантливого журналиста Самата Галимьянова.