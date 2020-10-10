Житель Башкирии спас медвежонка от браконьеров

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Житель села Малояз в Салаватском районе Ильвир Гирфанов совершенно неожиданно для себя стал нянькой маленькому медвежонку, которого спас от браконьеров. Как сообщает издание «На земле Салавата», в прошлом году мужчина наткнулся на медвежонка, чью мать застрелили браконьеры, и стал его подкармливать. Сельчанин работал на делянке и регулярно оставлял для мишки то кусок хлеба, то мясо – а животное отвечало лаской и признательностью.

В итоге мишка вырос – практически в человеческий рост – поэтому Ильвир Гирфанов принял решение отдать его в зоопарк. Мужчина признается, что часто скучает по своему косолапому другу и даже не раз подумывал вернуть его обратно, вот только держать дикого зверя в неволе запрещено, поскольку взрослый медведь может быть очень опасен для людей.

Напомним, ранее «КП-Уфа» уже писала о медведе, которого случайно нашли грибники в Ишимбайском районе. Истощенное животное находилось в клетке на грани голодной смерти, но его спасли и выходили. Сейчас мишку забрал себе фермер из Иглинского района, который пообещал заботиться о косолапом.