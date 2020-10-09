В Башкирии, возможно, продлят осенние каникулы из-за коронавируса

Официально никакой информации о переносе каникул в Минобре не поступало

Школьники Башкирии с нетерпением ждут конца месяца, когда должны будут начаться осенние каникулы. По плану на отдых ученики должны уйти 26 октября, но есть вероятность, что каникулы могут наступить раньше на целую неделю. Как сообщает издание «Эхо Москвы в Уфе» со ссылкой на собственный источник в мэрии, из-за резкого увеличения числа заболевших коронавирусом, власти решили перестраховаться, поэтому каникулы в Башкирии могут начаться уже 19 октября и продлиться до 1 ноября. Так, источник уточняет, что двухнедельный перерыв необходим для «прохождения инкубационного периода» в случае возможного заражения. При этом официально в Минобре ранее на оперативном совещании заявляли, что никакого переноса школьных каникул не планируется.

Напомним, что ранее в Министерстве образования республики заявляли, что в Башкирии 203 класса в 112 школах частично ушли на карантин, а коронавирус выявили у 139 школьников.