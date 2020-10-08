«Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Сибирью»

Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»

Сегодня, 8 октября, в рамках регулярного чемпионата КХЛ уфимский «Салават Юлаев» принимал на домашнем льду новосибирскую «Сибирь». Первый матч третьей домашней серии для юлаевцев оказался непростым – подопечные и.о. главного тренера Николая Цулыгина дожали соперника только в серии послематчевых буллитов.

В первом периоде гости забили две шайбы в ворота Александра Скрынника. Сначала отличился Илья Морозов, а затем Юусо Пуустинен удвоил преимущество «Сибири».

Во втором периоде юлаевцы сравняли было счет усилиями Ильи Баранова и Михаила Воробьева, но новосибирцы вновь вышли вперед. После гола Олега Ли счет в матче стал 3:2 в пользу гостей.

В третьем периоде Илья Баранов вновь сравнял счет, а в серии послематчевых бросков точку поставил Родион Амиров. Итог – 4:3 и волевая победа «Салавата Юлаева».