Жителя Башкирии уличили в сексе со школьницей в туалете общежития

Фото: Рустем Ахунов

На днях стало известно о вопиющем случае, произошедшем в Нефтекамске. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, накануне 15-летняя школьница во время беседы с инспектором по делам несовершеннолетних рассказала, что в декабре 2018 года у нее был секс со взрослым мужчиной.

По словам девочки, все произошло по обоюдному согласию. Любовным утехам они предались прямо в туалете одного из общежитий на улице Ленина.

По словам собеседника, как только о произошедшем стало известно сотрудникам правоохранительных органов, они тут же задержали 31-летнего мужчину и доставили его в местный отдел СКР по Башкирии. Мужчина во всем признался.